Bob Dylan bo konec tedna vendarle prevzel Nobelovo nagrado

Bob Dylan bo končno prevzel nagrado. (Foto: AP video)

Ameriški rocker Bob Dylan je bil oktobra lani razglašen za Nobelovega lavreata za literaturo, a nagrade do zdaj ni prevzel. Švedska kraljeva akademija pa je zdaj sporočila, da bo konec tedna glasbenik vendarle prevzel diplomo in medaljo, ki mu na podlagi priznanja pripadata.



Dylan bo v soboto in nedeljo koncertiral v Stockholmu in ob tem tudi prevzel Nobelovo diplomo in medaljo. Decembrske podelitve nagrad se namreč ni uspel udeležiti zaradi drugih obveznosti. Sekretarka akademije Sara Danius je na blogu sporočila le, da bo srečanje z glasbenikom intimne narave, mediji pa mu ne bodo prisostvovali.



Velika pričakovanja so vladala okrog datuma, ko naj bi Dylan izvedel predavanje, ki je pogoj za izročitev finančnega dela Nobelove nagrade, vrednega okrog 830.000 evrov. Tuji mediji poročajo, da pevec predavanja ne bo izvedel v živo, na akademiji pa pričakujejo, da jim bo poslal posnetek. To mora storiti do 10. junija.

Sara Danius je dodala, da so v preteklosti že nekateri drugi Nobelovi nagrajenci akademiji posredovali posnetke svojih predavanj. Med njimi je to leta 2013 storila tudi kanadska pisateljica Alice Munro.

Naziv Nobelovega nagrajenca Dylanu pripada, ne glede na to, ali bo svoje predavanje posredoval ali ne. "Kar se tiče Švedske akademije, je v vsakem primeru jasno, da je Nobelov lavreat za literaturo 2016 Bob Dylan in nihče drug," je že poprej poudarila Sara Danius.

Sekretarka akademije je ta teden sicer sporočila, da predstavniki akademije v zadnjih mesecih niso imeli telefonskega pogovora z Bobom Dylanom. "Kaj se bo odločil, je njegova stvar," je dodala.

Dylan je prvi tekstopisec, ki je prejel to prestižno nagrado. Pred tem, ko se ni udeležil decembrske podelitve nagrad, je nekoliko prahu dvignil s tem, ko se je ob razglasitvi nagrade zavil v molk in nato po nekaj dnevih sporočil, da je ob novici "ostal brez besed".

Iz različnih razlogov se podelitve Nobelovih nagrad za književnost niso udeležili tudi nekateri prejšnji dobitniki, med njimi Doris Lessing leta 2007 zaradi visoke starosti, Harold Pinter leta 2005, ker je bil hospitaliziran, in Elfriede Jelinek leta 2004 zaradi socialne anksioznosti.