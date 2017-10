Bodo slavne nosečnice razkrile svoje trebuščke za božič?

Družina Kardashian zagotovo ve, kako se dobro tržiti. Dobro so unovčile tudi vse dosedanje nosečnosti, zato ni presenetljivo, da Kris 'matica' družine, pripravlja nekaj velikega, če so govorice o nosečnosti Kylie in Khloe resnične. Bomo za božič 'dobili' posebno voščilnico?