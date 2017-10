'Bolj me je strah, da je moja hči sama za volanom, kot da hodi po modni brvi'

Sladkih 16 let je dopolnila septembra – in dosegla starost, ki dovoljuje oboje: da je Kaia Gerber lahko sedla za volan in da je lahko vstopila v svet visoke mode. Dolgonoga hčerka Cindy Crawford, ki se je pred kratkim že sprehodila po modnih stezah newyorškega in pariškega tedna mode, pa ni edina mlada manekenka v družini supermanekenke in poslovneža Randeja Gerberja. Maneken je tudi njun prvorojenec Presley Gerber. "Najboljše za moje otroke je, da jaz vem veliko o svetu manekenstva. In ob tem se sprašujem: Koga boljšega bi lahko dobila, da ju usmerja, kot mene?"

Crawfordova se zaveda, da je bilo zaradi zaradi njune podobnosti in genov, ki jih je podedovala hčerka, neizbežno, da je Kaia pristala v manekenskih vodah. Kaj pa 51-letna supermanekenka pravi na rosna leta, pri katerih je njena 16-letnica že zablestela v svetu mode? "Po eni strani si mislim, da bi bilo fino, če kakšno leto ali dve počakati, a stara je 16, toliko kot sem bila jaz, ko sem začela, in to je zgodaj. A v svetu mode so to normalna leta, ko manekenke začnejo pozirati." Ob tem pa je Crawfordova še dodala, da jo bolj kot manekenstvo skrbi vožnja njene deklice: "Bolj me je strah, da je moja hči sama za volanom, kot da hodi po modni stezi."

16-letna Kaia Gerber je bila glavna zvezda Chanelove modne revije v Parizu. (Foto: AP)

Mlada Kaia je že na prvem sprehodu po modni brvi opozorila nase, skupaj pa sta na modni stezi stali tudi že z mamo. Na tednu mode v Milanu, ko se je Donatela Versace z modno revijo poklonila svojemu bratu, so na odru zablestele supermanekenke iz 90. let, poleg Crawfordove še Claudia Schiffrer, Naomi Campbell in Helena Christensen. Na isti reviji pa so se predstavile tudi manekenke nove generacije, kot so Gigi in Bella Hadid, Kendall Jenner in Kaia Gerber. "Nisem vedela, da bo moja hčerka na isti modni reviji," je dejala mama. "Manekenke pogosto pokličejo šele nekaj dni pred predstavitvijo kreacij. In tokrat so pozneje poklicali tudi Kaio. Vprašala me je: 'Kaj misliš, se bova morali sprehoditi skupaj?' Pa sem ji odvrnila: 'Ne. Niti se ne bi hotela po brvi sprehoditi s tabo. Jaz bom šla z gospemi, ki so mojih let, ti pa pojdi z deklicami tvoje starosti.'"

Po napornih modnih tednih si je mlada Gerberjeva zdaj privoščila kratek oddih v domačem Malibuju, posvetiti pa se bo morala tudi šoli.