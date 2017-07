Lea Michele in Cory Monteith sta najprej le igrala par, nato pa sta se v resnici zaljubila. A njuna sreča ni trajala dolgo. (Foto: AP)

Najprej sta Lea Michele in Cory Monteith zaljubljenca igrala le na ekranih – v priljubljeni seriji Glee – nato pa sta se zares zaljubila. A njuna zgodba, čeprav pravljična, ni imela srečnega konca. Tragično se je končala, ko so leta 2013 Coryja našli mrtvega v hotelski sobi. 31-letni igralec je umrl zaradi usodne mešanice heroina in alkohola in to le mesec po tem, ko je opravil zdravljenje na kliniki za odvajanje od odvisnosti.

Na četrto obletnico te grozljive izgube je 30-letna igralka na družbenih omrežjih delila njuno črno-belo fotografijo.

"Štiri leta, pa se še vedno zdi, kot da je bilo včeraj … bolj te ljubim," je pripisala. "Bolj te ljubim" je napisala zaradi tega, ker je bil to del njunega zadnjega pogovora.

Zvezdnica mu je namreč po smrti posvetila pesem, ki govori o njunem zadnjem pogovoru. "Sedem dni je od tega, ko si me paraliziral, ko si izgubil svoj boj. Ne morem pozabiti tvojih zadnjih besed. Rekel si: Ljubim te, dekle. Odvrnila sem, da te ljubim bolj. Dejal si: Če ti tako praviš," prepeva.

Par sta bila dobro leto. Bila sta tako zaljubljena, da sta ljubezen ovekovečila tudi z ujemajočimi tetovažami. Lea si je vtetovirala številko 5 – številko športnega dresa, ki jo je v seriji Glee nosil Finn Hudson, lik, ki ga igral Cory. Prav tako pa si je kasneje dala vtetovirati tudi zadnje besede, ki ji jih je izrekel Cory: If you say so (če ti tako praviš).