Bourdain našel ljubezen v divji, potetovirani Italijanki

41-letna italijanska igralka in režiserka Asia Argento ima dve hčerki ... (Foto: AP)

Med snemanjem serije Parts Unknown je očitno iskrica preskočila med Asio Argento in Anthonyjem Bourdainom. Srečala in sodelovala sta se lani na snemanju omenjene serije v Rimu. Anthony je nad njo naravnost navdušen.

... med snemanjem oddaje v Rimu pa je preskočila iskrica ljubezni do 60-letnega televizijskega gurmana in popotnika Anthonyja Bourdaina. (Foto: AP)

"Če ne bi bilo čudovite Asie Argento, ne bi posneli tako dobre oddaje. Vedno je bila iskrena in če jo nekaj vprašaš, vedno dobiš odgovor, saj ji je vseeno ali izpade slabo zate ali zanjo, vedno vse pove naravnost," je bil Bourdain na CNN-ovem blogu poln hvale.





Argentova je v Italiji velika zvezda in filmska prvokategornica, saj je bil njen oče Dario Argento mojster grozljivk, ki je med drugim posnel klasike kot so The Deep Red (1975), Suspiria (1977), Inferno (1980), Tenebre (1982) in druge. V filmih je začela igrati pri devetih letih, zaigrala je tudi v očetovih filmih kot sta Travma in Stendhalov sindrom, sicer pa je tudi sama režiserka (Scarlet Diva, The Heart Is Deceitful Above All Things), sicer pa ima dve hčerki, svetovna javnost pa jo je spoznala v filmu xXx (2002) kot Yeleno ob boku Vina Diesla.

Anthony se je od Ottavie Busia po devetih letih zakona ločil septembra lani. Skupaj vzgajata 9-letno hčerko Ariane. "Z ženo sva že nekaj let živela ločeni življenji. Nobene drame ni tu. Zelo dobro se razumeva, zato ne bo velike razlike v življenjskem slogu," je povedal ob ločitvi.