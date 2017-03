'Brad je presrečen, da se znova razume s sinom'

Brad z otroki (Foto: FameFly)

Ko je igralka Angelina Jolie vložila ločitev, je trdila, da je zvezdnik Brad Pitt nasilen do nje in otrok, kasneje je sicer dejala, da je čudovit oče. Še vedno pa se na sodišču bori, da bi nad otroki imela izključno skrbništvo. Medtem je Brad po navodilih socialne službe hodil z otroki na skupinsko terapijo in po besedah Bradovega prijatelja, se odnos med igralcem in otroki končno izboljšuje.



"Brad je presrečen, da se znova razume s svojim sinom. Čas je res pozdravil rane. Sicer je bilo potrebno mnogo terapij za vse, toda otroci in Brad znova uživajo v skupni družbi," je vir blizu igralca zaupal medijem. Dodal je še, da se je moral Brad večkrat opravičiti starejšemu sinu, in on je opravičilo sprejel: "Vedno več časa preživijo skupaj in stvari se končno postavljajo na prave tire." Na koncu je še dodal, da je tudi Angelina zelo vesela, da se rane končno celijo ter da je pred njimi svetla prehodnost.

Joliejeva se z Bradom na sodišču še vedno bori za skrbništvo nad otroki, 15-letnim Maddoxom, 13-letnim Paxom, 11-letno Zaharo, 10-letno Shiloh ter osemletnima dvojčkoma Knoxom in Vivienne.