Brad Pitt, si to res ti?

53-letni Brad Pitt, ki je bil vedno privlačen, je zdaj videti skoraj neprepoznaven. Brada so v fotografski objektiv ujeli paparaci v Los Angelesu, zvezdnik pa je bil videti precej bolj vitek kot običajno. Nosil je modre kavbojke in belo majico ter črno jakno.



Spomnimo, da je Angelina Jolie po dveh letih zakona in po 12 letih skupnega življenja pred šestimi meseci vložila zahtevo za ločitev od Brada Pitta. Vir je za E! prejšnji teden povedal, da so se stvari med njima končno umirile in da sta se oba strinjala, da so otroci na prvem mestu.



Oba igralca nadaljujeta vsak s svojim življenjem in individualnim delom, medtem ko je Pitt zelo osredotočen tudi na treninge. Vir je za People povedal, da zvezdnik trenira skoraj vsak dan in da je izgubil kar precej kilogramov. ''V odlični formi je,'' je še dodal vir. Us Weekly pa je januarja poročal, da je Pitt izgubil kar nekaj kilogramov in da spet dela na sebi ter pazi, kakšno hrano je. Ima tudi osebnega kuharja, ki mu pripravlja zdrave obroke.