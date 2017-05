Po Princeu bodo dedovali sestra ter polbratje in polsestre

Po Princeu bodo dedovali sestra Tyka Nelson ter pet polbratov oz. polsester. Z njegovo glasbo pa imajo še velike načrte. (Foto: AP)

Dediščino pokojnega glasbenika Princea ocenjujejo na okoli 200 milijonov ameriških dolarjev (slabih 180 milijonov evrov), čeprav bodo morali dediči in dedinje okoli polovico odškrtniti državi za davek. Menda se je "v vrsto" postavilo okoli 45 ljudi, ki so menili, da so upravičeni do deleža glasbenikovega imetja, celo zapornik iz Kolorada, ki je lažno trdil, da je njegov sin.

Med imetje so posestva in avtorske pravice do njegove glasbe, med katerimi so hiti kot so Kiss, Purple Rain, Let's Go Crazy, When Doves Cry, The Most Beautiful Girl in the World, Cream, Little Red Corvette in drugi ter še nikoli izdane pesmi. Vse, ki so jih zavrnili, imajo sicer čas, da se pritožijo, sodišče pa je določilo, da bodo po njem dedovali sestra Tyka Nelson ter pet polbratov oz. polsester, in sicer Sharon Nelson, Norrine Nelson, John Nelson, Omarr Baker in Alfred Jackson. A bodo morali počakati še eno leto, da bodo lahko posegli po milijonih.

Upravljalci njegove zapuščine so podpisali nekaj pogodb za uporabo njegovih albumov preko "streaming" servisov, sicer pa kmalu načrtujejo novo, luksuzno, izdajo albuma Purple Rain, dva albuma neizdanih pesmi in dva koncertna filma.