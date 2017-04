'Brez ličil in filtrov!'

Vse odkar sta se konec devetdesetih spoznali na snemanju kultne serije Simpatije (Dawson’s Creek), sta igralki Michelle Williams in Busy Philipps najboljši prijateljici.

37-letna Busy je na Instagramu delila fotografijo, na kateri s 36-letno prijateljico pozirata brez ličil, na njen pa sta videti izjemno mladostni. "Brez ličil in brez filtrov," je zapisala in dodala: "Žalostna sem, da ne živiva v istem kraju, a včeraj sva preživeli popoln dan in točno to je potrebovala moja duša. Za to so najboljše prijateljice, ne? Da se pojavijo, ko jih najbolj potrebuješ in te spomnijo, kdo si in zakaj si, in da je ne glede na vse, vse v redu, ker bosta vedno imeli druga drugo."

A post shared by Busy Philipps (@busyphilipps) on Apr 14, 2017 at 7:32am PDT

Sicer pa prijateljici v svojo družbo pogosto sprejmeta tudi Busyjnega moža, Marca Silversteina.

A post shared by Busy Philipps (@busyphilipps) on Apr 13, 2017 at 8:45pm PDT

Pred kratkim je Busy za revijo US Weekly povedala, kako se je njuno prijateljstvo začelo: "Od deljenja poceni vina do Michelline več kot zaslužene četrte nominacije za oskarja, do vsega osebnostnega dela, ki sva ga naredili, da sva postali ženski, ki sva danes … čudovito je, da imaš nekoga, ki je lahko tvoj preizkusni kamen za realnost."

Njuno prijateljstvo je tako globoko, da se tudi filmskih premier in podelitev nagrad pogosto udeležujeta skupaj.

"Tako sem zaljubljena vanjo. Ona je dokaz, da ni nujno, da je ljubezen tvojega življenja moški. To je ljubezen mojega življenja," pa je pred časom o Busy povedala Michelle.