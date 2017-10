Brezčasna lepota prikupne igralke, ki je zavrnila zvezdniško življenje

Se še spomnite igralke Audrey Tautou, ki je svet osvojila kot prikupna Amelie? Pri 41-letih je še vedno tako mladostna, kot je bila pred 16 leti. Na Japonskem se je udeležila odprtja trgovine Longchamp in navdušila s svojo brezhibno eleganco. Poosebljala je prefinjenost in s svojim skrivnostnim nasmeškom pritegnila poglede, ne da bi se za to morala zateči k drznim izrezom ali pretirani razgaljenosti.

Da je na prvem mestu udobje, pa je potrdila tudi z izbiro čevljev z nizko peto.

In čeprav po Amelie (2001) vsako leto posname vsaj en film, je vseeno blišč Hollywooda ni premamil, čeprav je zaigrala tudi v takšni uspešnici, kot je Da Vincijeva šifra in to ob superzvezdniku Tomu Hanksu. "Ta izkušnja mi je bila všeč, a si želim, da so takšne izkušnje redke, in zato toliko bolj posebne. Nikdar nisem želela v Hollywood in tam ustvariti kariere, ker kot tujec težko dobiš zanimive vloge v ameriških filmih, ali takšne, ki so za film ključne. Pa tudi – obožujem francoske filme. V njih imam poseben prostor in vem, da je to ogromen privilegij," je pred časom pojasnila za revijo Hello.

Nikdar ni imela želje, da bi se preselila v ZDA, in zaživela zvezdniško življenje, je pred časom zaupala tudi reviji Telegraph. "Ljudem se zdi nenavadno in neverjetno, da nimam teh želj o hollywoodski slavi in življenju. Ampak tam nočem kariere. Nočem živeti v Los Angelesu. To mesto me spravlja v depresijo. Preveč je ravno. Preveč je avtomobilov."