Brie Larson potrdila, da Caseyju Afflecku ni hotela ploskati za oskarja

Brie Larson je oskarja za glavno moško vlogo podelila Caseyju Afflecku, pri tem pa mu v znak protesta ni ploskala. (Foto: AP)

Letošnji oskarji še vedno odmevajo. Sicer majhna gesta je sprožila ugibanja, ki vse do zdaj niso potihnila, zdaj pa jim je Brie Larson naredila konec. Podeljevala je oskarja za glavno moško vlogo, ki jo je za igro v film Manchester by the Sea prejel Casey Affleck. S tem si je prislužil stoječe ovacije dvorane, podeljevalka pa je bila ena redkih, ki mu ni ploskala.

Mnogi so to dejanje razlagali kot tiho nasprotovanje, saj je bil Affleck pred sedmimi leti obtožen spolnega nadlegovanja.

Larsonova je za Vanity Fair pojasnila: "Mislim, da to, kar sem naredila na odru, govori samo zase."

Odkar je Larsonova v filmu Soba igrala žrtev spolne zlorabe, je glasna zagovornica žrtev tovrstnih zlorab. Lani, ko je prejela oskarja za najboljšo žensko vlogo za ta film, je objela čisto vsako žrtev posilstva, ki je nastopila ob pevki Lady Gaga, tudi sami žrtvi spolne zlorabe, ko je pela ganljivo pesem 'Till it happens to you (Dokler se ne zgodi tebi).

"Ker sem igrala že dve vlogi, ki sta bili spolno zlorabljeni, sem veliko delala z žrtvami. Ne smemo storiti nobenega koraka nazaj s tem, da bi dovolili ljudem, da mislijo, da je zloraba njihova krivda," pravi.

Brie Larson je za vlogo žrtve spolne zlorabe v filmu Soba dobila oskarja, sicer pa je glasna zagovornica žrtev tovrstnega nasilja. (Foto: AP)

Leta 2010 sta dve ženski, ki sta z Affleckom sodelovali pri filmu I’m still here, proti njemu vložili tožbi o spolnem nadlegovanju. Igralec se je z ženskama pogodil zunaj sodišča.

Iz sodnih spisov je razvidno, da sta ga ženski obtožili, da sta bili žrtvi spolnega nadlegovanja na delovnem mestu. Med drugim naj bi Affleck članu ekipe naročil, da se sleče pred eno izmed njiju, čeprav je ta jasno povedala, da tega ne želi. Ženske je nazival s "kravami", ves čas govoril o svojih spolnih podvigih in podvigih drugih zvezdnikov, ki naj bi jim bil priča; ko je izvedel, koliko je ena izmed njiju stara, ji je dejal: "Ali ni že čas, da zanosiš?"

Eno izmed njiju je želel prisiliti, da z njim ostane v hotelski sobi, ko pa se je temu uprla, jo je zgrabil in jo ustrahoval. Druga je dejala, da je z ekipo ves čas pred njo razpravljal, kaj bi z njo počeli v seksualnem smislu, in ji ves čas namigovali, naj seksa z asistentom kamere. Affleck je neko noč prišel v njeno hotelsko sobo, ko je spala, se ulegel zraven nje – medtem ko je spala in se je tega zavedla šele, ko se je zbudila, ne vedoč, kaj vse je počel z njo. V tem času je bil Affleck poročen.

"Verjamem, da je kakršno koli slabo ravnanje z nekom iz kakršnega koli razloga nesprejemljivo in nagnusno, in vsakdo si zasluži, da ga obravnavajo s spoštovanjem na delovnem mestu in povsod drugod. Resnično ne morem storiti nič drugega kot to, da živim svoje življenje, kakor vem in znam, in govorim o svojih vrednotah in se trudim po njih živeti," se je Affleck odzval na burno nasprotovanje njegovi zmagi, ki je zavladalo na spletu.