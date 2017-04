Britanci izgnali 'vročega zapornika'

Nekdanji zapornik Jeremy Meeks, ki je zaradi prodornih modrih oči in izklesanih ličnic postal slaven in podpisal pogodbo z modno agencijo, ima zaradi svoje preteklosti - čeprav je odslužil svojo kazen - še vedno težave.

Jeremyja Meeksa je v slavo izstrelila fotografija ob aretaciji. (Foto: AP)

Z ženo in menedžerjem je odletel v London, kjer ga je čakalo več modnih snemanj, a so ga policisti zadržali že na letališču. Dlje časa so ga zasliševali, nato pa so ga manj kot osem ur po pristanku deportirali.

"Sit sem tega sranja. London me noče, čeprav sem odslužil svojo kazen. To je noro," je 33-letni maneken povedal na svojem Snapchatu.

Njegov menedžer Jim Jordan, je povedal: "Na letališču so Jeremyja zadržali. Niso ga aretirali, so ga pa izgnali iz države. Niso mu dovolili vstopa v državo."

"Resnično je razburjen. Policija ga je pospremila na letalo," je dodal.

Zaradi svoje preteklosti ima še vedno težave. (Foto: AP)

Britanski policisti imajo pravico, da zavrnejo vstop v državo vsakomur, ki je bil obsojen na vsaj štiri leta zaporne kazni, je bil obsojen na vsaj 12 mesecev in manj kot štiri leta, in od tega še ni minilo 10 let ali pa tistemu, ki je bil obsojen na manj kot 12 mesecev, pa od tega še ni minilo 5 let.

Jeremy je zaslovel leta 2014, ko je kalifornijska policija na svoji spletni strani objavila njegovo fotografijo ob aretaciji, zaradi lepega videza in sanjskih modrih oči pa so jo množično začeli deliti po družbenih omrežjih in postala je viralna.

Ko so ga izpustili iz zapora, mu je modna agencija ponudila pogodbo, s čimer so mu dali možnost, da obrne nov list v življenju in svojo kriminalno preteklost pusti za sabo.

Aretirali so ga zaradi vpletenosti v tolpo in upiranja policistom. Svojo kazen je odslužil leta 2016.