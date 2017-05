Britanci odštevajo do poroke leta: kdo vse je dobil povabilo in kdo ni zaželen?

Proti oltarju bo po dolgotrajnih pripravah in zapletih s povabljenci v soboto končno zakorakala Pippa Middleton. Mlajša sestre vojvodinje Cambriške Kate, ki je pozornost kradla prav na njeni poroki s princem Williamom, bo dahnila usodni da obkrožena z visoko in kraljevsko družbo. Kdo vse je dobil povabilo in kdo ni zaželen?