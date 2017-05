Britanska kraljica odlikovala urednico ameriške revije Vogue

Anna Wintour pred kaljico (Foto: AP)

Anna Wintour je ena najbolj vplivnih žensk na svetu. Tako se modnim poznavalcem ne zdi nič čudnega, da je nekdanja urednica modne biblije od britanske kraljice Elizabete II. prejela posebno odlikovanje. Kraljica je Anno zaradi ogromnega prispevka k modi in novinarstvu tako povišala v damo. Čeprav modna gurujka nikamor ne gre brez svojih sončnih očal, jih je pred srečanjem s kraljico vseeno snela. Anna je prevzela vajeti revije Vogue leta 1988, ko je bila stara 39 let.



67-letna Anna je ob tej posebni priložnosti kraljici čestitala za vse, kar je čez leta naredila za Britanijo, ter dodala, da so vsi v Ameriki navdušeni nad kraljevo družino, še posebno nad princem Williamom in njegovo soprogo, tako zaradi njunega odnosa do ljudi kot tudi zaradi modnega pečata.