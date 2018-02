Britanske igralke dvignile glas proti spolnemu nadlegovanju

Kate Winslet (Foto: AP)

Poleg Kate Winslet in Emme Watson so med podpisnicami pisma med drugim še Emma Thompson, Kristin Scott Thomas, Keira Knightley in Saoirse Ronan.

Pismo, ki so ga poslale časniku The Observer, so naslovile z "drage sestre", tako kot je bilo naslovljeno podobno pismo ameriških igralk prejšnji mesec. V njem so pozvale k mednarodnim prizadevanjem za izkoreninjenje kulture zlorab, ki jo je razkril škandal v zvezi z nekdanjim hollywoodskim producentom Harveyjem Weinsteinom.

"Še ne daleč nazaj smo živele v svetu, kjer je bilo spolno nadlegovanje neprijetna šala; neizbežen, neroden del življenja dekleta ali ženske. O tem se ni govorilo, kaj šele polemiziralo," so zapisale. "V letu 2018 smo se, kot kaže, zbudili v svet, zrel za spremembe. Če bomo resnično izkoristili ta trenutek, se bodo poteze v pesku spremenile v kamen," so dodale.

Keira Knightley (Foto: AP)

Med težavami, s katerimi se soočajo igralke v Veliki Britaniji, so navedle tudi razlike v plačah med spoloma ter negotovejše oblike dela.

Igralka Emma Watson je storila še korak naprej in prispevala milijon britanskih funtov (približno 1,1 milijona evrov) za ustanovitev posebnega sklada za pomoč ženskam, ki se soočajo z nadlegovanjem in zlorabami na delovnem mestu.

V "sklad za pravičnost in enakost" sta že prispevala tudi Keira Knightley in Tom Hiddleston s po 10.000 funti (približno 11.200 evrov). S tem denarjem naj bi vzpostavili mrežo svetovalnih, podpornih in zagovorniških projektov za boj proti zlorabam v vseh sektorjih dela. Podoben sklad so ustanovili tudi v ZDA.

Pismo so igralke objavile pred podelitvijo britanskih filmskih nagrad bafta v Londonu. Na razglasitvi nominirancev je največ, 12 možnosti za britansko različico oskarjev dobil film Oblika vode Guillerma del Tora. S po devetimi nominacijami sledita Najtemnejša ura Joea Wrighta in letošnji zmagovalec zlatih globusov - Trije plakati pred mestom Martina McDonagha.

Po poplavi spolnih škandalov, ki so se lani začeli z razkritji na račun producenta Harveyja Weinsteina, se je v ZDA začelo gibanje žensk, ki so bile izpostavljene napadom in nadlegovanju in niso več pripravljene molčati. To se je odrazilo tudi na januarski podelitvi filmskih in televizijskih nagrad zlati globus v Los Angelesu, ko so bile gostje oblečene v črno ter nosile broške z napisom Čas je potekel.