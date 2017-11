Britney po novem slikarka? Njeno umetnino prodali za 10.000 dolarjev

Zadnje čase se pop princesa Britney Spears vse bolj posveča novemu hobiju – slikanju. Očitno je našla nov medij izražanja. 35-letna zvezdnica je objavila posnetek, na katerem ustvarja, med drugim tudi v družbi sinov, 12-letnega Seana in 11-letnega Jadena.

A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Nov 9, 2017 at 1:03pm PST

"Zadnje čase smo pri nas zelo ustvarjalni," je pripisala ob posnetek.

Že pred mesecem je delila podoben posnetek, ko je slikala rožnati motiv, zraven pa napisala: "Včasih se je preprosto treba igrati!"

A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Oct 13, 2017 at 11:53am PDT

A vse ni le igra – to njeno umetnino so prodali kar za 10.000 dolarjev (8600 evrov)! To se je sicer zgodilo na dobrodelni dražbi, ki so jo v začetku meseca priredili v Las Vegasu, z njo pa zbirali sredstva za organizacijo, posvečeno žrtvam vegaškega strelskega napada.

Zanimivo je, da je sliko kupil Robin Leach, ki je na dogodku nastopal tudi v vlogi dražitelja, kar pomeni, da jo je prodal kar sebi.

A post shared by John Katsilometes (@johnnykats1) on Nov 5, 2017 at 2:47pm PST

To pa ni prvič, da je Spearsova finančno pomagala Las Vegasu, kjer ima rezidenčne nastope že od leta 2013. Pred časom je podarila milijon dolarjev (860.000 evrov) od prodaje vstopnic bližnjemu centru za raziskovanje raka, ta konec tedna pa se je udeležila slavnostnega odprtja oddelka, ki je poimenovan po njej (Bitney Spears Campus).

Če pa bi Britney vseeno radi videli peti, ne le slikati, pa boste lahko njeno energijo podoživeli to nedeljo, ko se bo v oddaji Znan obraz ima svoj glas vanjo preobrazila Nika Zorjan, ki je njena velika oboževalka.