Candice Swanepoel – obraz priljubljene modne znamke se vrača na modne piste

Candice Swanepoel in njen zaročenec, brazilski maneken Hermann Nicoli, s katerim se lepotica sestaja od svojega 17. leta starosti, sta oktobra postala ponosna starša sinka Anacã.

Če je 28-letna južnoafriška manekenka in ena od Victorijinih angelčkov osem mesecev posvetila svoji družini, pa se zdaj vrača na modne piste, kjer bo znova postala obraz priljubljene znamke spodnjega perila. Njeno vrnitev so napovedali kar pri slavni modni znamki, in sicer so objavili zapeljiv črno bel posnetek, na katerem manekenka pozira v spodnjem perilu.