Careless Whisper letos izglasovana za naj pesem vsem časov

Več kot 28 tisoč glasovalcev je izglasovalo najnovejšo lestvico "najboljših pesmi vseh časov", ki jo vzdržuje radio Smooth. Na prvem in drugem mestu sta se tako znašli pesmi Georga Michaela, in sicer Careless Whisper in A Different Corner. Na lestvici je kar 19 njegovih pesmi, kar pomeni, da je najbolj popularen britanski pevec, poleg Eltona Johna, ki ima na lestvici enako število pesmi. Njun duet Don’t Let the Sun Go Down on Me je skočil s 159. na 9. mesto, skupaj pa so Michaelove pesmi, očitno tudi zaradi njegove smrti, napredovale za več kot 1800 mest. Pesem Father Figure je skočila 278 mest na 42. mesto, Jesus to a Child pa za 354 mest na 19. mesto.

Med pevkami je uspešna Adele, ki ima na lestvici devet pesmi, kar štiri (Someone Like You, Hello, Make You Feel My Love in Rolling in the Deep) med prvih deset. Njena pesem When We Were Young z albuma 25 je postala najbolje prodajana pesem leta 2016 in najnovejša noviteta na 28. mestu. Med britanskimi ljubitelji glasbe pa sta zelo priljubljena tudi Phil Collins in Rod Stewart.

Skladba What's Love Got to Do With It, v izvedbi Tine Turner je postala pesem z največjim skokom na lestvici, saj se je povzpela za 384 mest na 40. mesto, Elvis Presley je izpadel iz deseterice, saj je njegova najbolje uvrščena pesem Always on My Mind na 12. mestu, skupaj z ABBO pa je četrti najbolj popularen izvajalec s 15 pesmimi na lestvici.



Katere so še pesmi na lestvici, ki obstaja od leta 2014, si lahko ogledate TUKAJ.