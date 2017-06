Caro moti, če ljudje misiljo, da je lezbijka

A post shared by Cara Delevingne (@caradelevingne) on Jun 30, 2017 at 8:00am PDT

Mlada Britanka, 24-letna manekenka in igralka Cara Delevigne, je že nekaj časa nazaj priznala, da je biseksualna in je o tem tudi odprto spregovorila v javnosti. Zdaj pa je priznala, da je ji je nadležno, če ljudje za samoumevno jemljejo, da je lezbijka.

"Veliko mojih prijateljev, ki so heteroseksualni ima star način razmišljanja. Sprašujejo me, če sem samo lezbijka, ne razumejo. Ko pa rečem: zares všeč mi je ta moški, me takoj opomnijo, pa ti si lezbijka. Pa jih odrvnem: oh, tako ste nadležni! Nekdo je v nekem trenutku v razmerju z dekletom, ali je fant v razmerju s fantom, a nočem, da jih popredalčkajo. Predstavljajte si, če bi se poročila z moškim. Ljudje bi zagotovo rekli, da sem jim lagala, a to ni res," je iskreno povedala za revijo Glamour.