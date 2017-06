Carrie je imela v času smrti v telesu več različnih drog

Čeprav so pred dvema dnevoma pojasnili, da za smrt 60-letne igralke Carrie Fisher kriva spalna apneja (motnja dihanja, ko med spanjem posameznik neha dihati, lahko za nekaj sekund ali več minut) v kombinaciji s slabotnim srcem in uporabo drog, je zdaj na dan prišlo še več podrobnosti ugotovitev obdukcije. Poročilo razkriva, da je imela, ko je umrla, v telesu kokain, metadon, heroin in ekstazi.

Smrt 60-letne igralke Carrie Fisher je bila posledica motnje spanja, slabotnega srca in zlorabe drog. (Foto: AP)

A preiskovalci niso mogli določiti, kakšen vpliv so droge imele na njeno smrt. V poročilu so navedli, da je igralkina družina nasprotovala popolni obdukciji, zato so preiskovalci imeli omejen dostop to toksikoloških vzorcev. Do zaključkov so tako prišli na podlagi toksikoloških vzorcev, ki so jih zvezdnici vzeli, ko je prispela v losangeleško bolnišnico, in zunanjega preučevanja njenega telesa.

Igralkina hčerka Billie Lourd je po tem poročilu za revijo People povedala: "Moja mama se je celo življenje borila z zasvojenostjo od drog in duševnimi težavami. Zaradi tega je tudi umrla. Zato je bila v svojem delu namenoma tako odprta in direktna glede družbenih stigem, ki obdajajo te bolezni."

Zvezdnica znanstevnofantastične sage Vojna zvezd je umrla 27. decembra lani, štiri dni po tem, ko je na letalu doživela srčni zastoj. V poročilu piše, da je ob njen na letalu bila asistentka, ki je povedala, da je bila igralka na začetku leta budna in normalna, nato pa je imela več epizod motnje spanja, na koncu pa je iz spanja niso mogli zbuditi.

Preiskovalci so uradno navedli, da je njena smrt nastopila v nedoločljivih okoliščinah.