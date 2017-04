'Če jo zapusti, jo bo popolnoma strlo'

Pevca Selena Gomez in The Weeknd sta skupaj že nekaj mesecev, samo razmerje pa skušata skrivati pred očmi javnosti. Čeprav se večkrat pojavita skupaj in si v javnosti izkazujeta ljubezen, pa z mediji ne želita govoriti. Zato so bili oboževalci še toliko bolj veseli, ko je glasbenik na svojem Instagram profilu objavil simpatično fotografijo, na kateri ga 24-letna Selena poljublja na lice.

A post shared by The Weeknd (@theweeknd) on Apr 8, 2017 at 1:27am PDT

Toda nas Seleno so še vedno črni oblaki, po besedah bližnjih se namreč boji, da bi 27-letnega pevca izgubila: "Če se The Weeknd odloči, da zapusti Seleno, bi jo to uničilo. Končno je pripravljena spet ljubiti," je medijem zaupa vir blizu pevke. "Vanj vlaga vso svojo ljubezen, zaupanje in pozornost. Če bo kdaj rekel konec, ji bo to zamajalo tla pod nogami, zanjo bo to gromozanski udarec, ki bi segel v njeno bistvo."