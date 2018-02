'Če se je poročil George Clooney, je mogoče vse'

Jennifer Aniston (Foto: AP)

Jennifer Aniston, ki se bo letos po 14 letih spet vrnila na televizijske zaslone, saj z Reese Witherspoon pripravljata televizijsko serijo, se je pred kratkim v pogovorni oddaji razgovorila tudi o tem, ali lahko pričakujemo nadaljevanje kultne serije Prijatelji.

Vprašanje, ki so ga igralci Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry, Matt LeBlanc in Jennifer Aniston že navajeni, saj jih spremlja, kjerkoli se pojavijo, se glasi: Kdaj bodo znova združili moči?

No, tokrat pa se je vprašanje glasilo: "Ali je ponovna združitev realno sploh možna?" Na kar je Anistonova odgovorila v svojem humornem slogu. "Vse je mogoče! Vse! Tudi George Clooney se je poročil, kajne? To pomeni, da se lahko zgodi vse!"

O ponovni združitvi prijateljev se je govorilo nedavno, ko je lažni filmski napovednik poskrbel za pravo vročico, saj nakazuje, da na velika platna prihaja film Prijatelji. Oboževalci, ki so očitno zelo željni novih dogodivščin, saj ima kino napovednik že skoraj 10 milijonov ogledov, pa so na koncu doživeli le hladno prho, saj so prizori sestavljeni iz različnih drugih projektov, pri katerih so igralci sodelovali, večina pa je vzetih iz serije Cougar Town.

"Jasno je, da so združili izseke iz projektov, ki nimajo nobene zveze s Prijatelji, čeprav se imenuje kino napovednik za film Prijatelji," se je odzvala Lisa Kudrow in argumentirala, zakaj se ji ponovna združitev ne zdi smiselna. "Prijatelji so bili zgodba ljudi v 20. oziroma 30. letih, ne o ljudeh v 40. ali 50. letih. Če bi imeli v teh letih še vedno iste težave, kot smo jih imeli takrat, bi to bilo res žalostno, ne pa zabavno," je izpostavila.

A Anistonova je s svojo izjavo, da je vse mogoče, zdaj spet razburkala gladino, po kateri pluje usoda Prijateljev. Film bi vsekakor zadovoljil številne oboževalce in dodobra napolnil blagajne, dokler se ideja ne uresniči, pa se bo treba zadovoljiti z ogledom starih delov serije ali lažnim napovednikom: