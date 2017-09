Čedno dekle prihaja na Broadway

Romantična komedija Čedno dekle bo prihodnje leto kot muzikal zaživela na Broadwayu. Predstavo bo režiral isti režiser, Garry Marshall, za glasbo pa bo poskrbel kanadski rocker Bryan Adams. V originalnem filmu iz leta 1990 je prostitutko Vivian igrala Julia Roberts, tokrat pa jo bo upodobila Samantha Barks, Richarda Gera oziroma poslovneža Edwarda pa bo upodobil Steve Kazee.

Julia Roberts je za vlogo v filmu Čedno dekle prejela zlati globus. (Foto: AP)

Edward, strokovnjak za prevzeme podjetij in njihovo nadaljnjo prodajo, je privlačen bogataš in brezkompromisni poslovnež, ki se med službenim potovanjem v Los Angeles nepričakovano odloči, da se bo sprostil v družbi prostitutke, mlade in lepe Vivian. Dekle z ulice, ki ji zadnje čase nič ne uspeva, je Edwardu že na prvi pogled všeč, zato ji predlaga, da pri njemu preživi ves teden. Mladenka kljub začetnemu oklevanju v tem kmalu vidi priložnost za velik preobrat in boljšo prihodnost, zato pristane na njegov predlog. Tako se znajde v svetu glamurja, poslovnih večerij, nakita in dragih oblek.

Film je bil velika uspešnica že leta 1990, ko se je prvič pojavil v kinematografih, danes pa velja za enega kultnih romantičnih komedij vseh časov. Prav Čednemu dekletu pa gredo tudi zasluge za razcvet kariere Julie Roberts; 22-letnici je film prinesel prvo nominacijo za oskarja.

Muzikal naj bi po gostovanju v Chicagu na newyorški oder prišel jeseni 2018.