Celine svetuje Beyonce: Ko prideta dvojčka, bo precej divje!

Celine Dion, mati dvojčkov, je dala nekaj nasvetov ... (Foto: AP)

48-letna Celine Dion je mama šestletnima dvojčkoma Eddyju in Nelsonu, ki ju ima s pokojnim možem Renejem Angelilom. Pri E! News so je tako povprašali, če ima kakšen nasvet za Beyonce in Jay-Z-ja, ki tudi pričakujeta dvojčka.





... Beyonce Knowles, ki z Jay-Z-jem prav tako pričakuje dvojčka. (Foto: AP)

"Mislim, da je to dvojni blagoslov. Imam dvojčka. Mislim, da bo zmogla. Že dolgo časa je v tem poslu, ima svoje ljudi ... Ko nekaj naredi, točno ve, kaj dela. Precej divje bo v hiši. A ima dovolj sreče, da bo obkrožena v vsemi mogočimi ljudmi, ki ji bodo želeli pomagati. A nihče ne mora zamenjati mame in ona je dobra mama. V to sem prepričana," je v smehu dejala Celine.