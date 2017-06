Česa takega v Carpool Karaokah še niste videli

Ed Sheeran (Foto: AP)

James Corden je posnel novo epizodo priljubljenih ''Carpool Karaoke'', v kateri se mu je na sovoznikovem sedežu tokrat pridružil uspešni britanski zvezdnik Ed Sheeran. Skupaj sta prepevala Edove uspešnice Shape of You, Sing, Thinking Out Loud in Castle on the Hill. Mladi glasbenik je poprijel tudi za kitaro, ki jo je vključil v interpretacijo Bieberjeve uspešnice Love Yourself, ki jo je napisal on. V avtu je odmevala tudi pesem What Makes You Beautiful, ki jo v originalu izvaja skupina One Direction.

Med prepevanjem sta si izmenjala tudi nekaj zabavnih zgodbic. 26-letnik je voditelju zaupal, da je v Tokiu pijan zadel žogico za golf iz ust Justina Bieberja.

Ed je bil navdušen nad Jamesom, ki je na glasbenika pri izvedbi pesmi Sing naredil velik vtis, še posebej z rapanjem. James je Eda izzval tudi z nalogo, in sicer mu je rekel, da je slišal, da je nekoč v usta naenkrat že stlačil 47 čokoladnih kroglic. Ed je rekel, da ta informacija drži, in James je iz predala potegnil ogromen kozarec, v katerem so bile čokoladne kroglice. Pri izzivu se mu je pridružil tudi Jameson, ki mu je v usta uspelo stlačiti komaj 26 kroglic, Edu pa kar 55. To pomeni, da je nalogo seveda opravil z odliko.

Poglejte si njuno zabavno vožnjo in petje karaok v avtomobilu.