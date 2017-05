Channing svoji hčerkici napisal ganljivo pismo

Channing Tatum si želi, da bi bila njegova hčerka neustrašna in vedno zvesta sebi. (Foto: AP)

37-letni igralec Channing Tatum je svoji triletni hčerkici Everly, ki jo ima z ženo Jenno Dewan Tatum, za revijo Cosmopolitan napisal ganljivo pismo, ki kaže, da že razmišlja o tem, v kakšno žensko bo zrasla njegova hčerka.

"Ne želim, da odgovore išče v zunanjem svetu. Zanjo si najbolj želim, da bi vedno bila dovolj pogumna, da ostane zvesta sebi, ne glede na to, kar bo mislila, da si fante želijo, da bi bila," je med drugim zapisal.

Channing Tatum in njegova triletna hčerkica Everly. (Foto: FameFly)

Ko se je spraševal, kakšen bo njen pristop do ljubezni, se je hollywoodski lepotec ozrl na svoj zakon z Jenno Dewan. "Vedel sem, da je najina povezanost resnično močna, ampak nisem bil prepričan, kam bo pripeljal najin odnos," je zapisal o igralki, s katero sta se leta 2006 spoznala na snemanju filma Odpleši svoje sanje.

"Nato pa je nekega dne Jenna kar 'izstrelila', da točno ve, kaj si želi v življenju in da ji tega ni treba več iskati, saj sem to jaz. Ni se ji sanjalo, kaj bom rekel ali kako se bom odzval, ampak to je bila njena resnica in morala jo je povedati," je zapisal.

Nato je pojasnil, da ga je ob tem trenutku prevzel neverjeten občutek. "Čutil sem moč, ker je v tistem trenutku sprejela vse dele mene, tako dobre kot slabe. In vedel sem, da me ne preizkuša ali upa, da bom izpolnil neka pričakovanja. Zaradi te njene skrajne pristnosti sem se vanjo zaljubil do ušes … In to je tisto, kar si želim za svojo hči – da nima pričakovanj glede svoje ljubezni in da ne dovoli, da bi nanjo vplivali neki pričakovani standardi. Želim, da samo sebe vpraša, kaj si želi, in da bo dovolj močna, da bo to tudi uresničila," je zapisal.

Svoje pismo je zaključil z zapisom o rušenju spolnih stereotipov. "Živimo v družbi, ki je moške in ženske naučila, da morajo igrati določene vloge, in lepota tega čudovitega časa, v katerem živimo, je v tem, da končno začenjamo kršiti ta pravila. Še posebej ženske spoznavajo, da se jim ni treba prilagajati določenim družbenim standardom glede družabnega in spolnega vedenja, in to spreminja tudi vlogo moških in tisto, kar ženske pričakujejo od njih."