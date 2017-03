Charlie Sheen trdi, da je kar nekaj zvezdnikov okuženih s HIV

Igralec trdi, da ni edini slavni igralec, ki je okužen s HIV. (Foto: AP)

Ameriški igralec Charlie Sheen, ki je pred dvema letoma priznal, da je okužen z virusom HIV, vse, odkar je to priznal, govori le o tem, kako se spopada z boleznijo. Po dolgih štirih letih premora pa se je igralec vrnil tudi v Hollywood in sicer s filmoma Mad Families in Nine Eleven.

Še vedno pa so vprašanja novinarjev večinoma vrtijo okoli njegovega priznanja, da je okužen s HIV.



Tako je bilo tudi v nedavni radijski oddaji, ko je spregovoril tudi o tem, da pozna zvezdnike v Hollywoodu, ki živijo z enako diagnozo, a to dejstvo skrbno skrivajo: "Vem, kdo so te osebe, toda to bom nesel s seboj v grob," je zaupal novinarju. Povedal pa je tudi, da se s pomočjo 'čudežnega' zdravila počuti veliko bolje.



51-letni igralec, ki se je vrsto let boril z odvisnostjo od drog in alkohola, je novembra 2015 v oddaji Today show priznal, da je HIV pozitiven. Govorice, da je okužen, pa so krožile že pred tem, v oddaji je nato to tudi potrdil: "Rad bi javno priznal, da sem res HIV pozitiven. To so tri težke črke," je takrat skrušeno priznal.