Cheryl prvič 'uradno' pokazala nosečniški trebuh

Podjetje L'Oreal in fundacija The Prince's Trust sta za kampanjo All Worth It (Vse je vredno) izbrala petnajst ambasadorjev, petnajst znanih obrazov, med katerimi so Cheryl, Helen Mirren, Katie Piper, Marcus Butler, Louisa Johnson in drugi. Gre za kampanjo, s katero skušajo vrniti samozavest mladim, ob dejstvu da eden od treh mladih ljudi ne verjame sam vase, saj delujejo pod sloganom "spremenimo dvome o sebi v zavedanje, da smo vredni".



Ena od ambasadork je tako Cheryl, ki je prvič uradno pokazala svoj že kar zajeten nosečniški trebuh, z Liamom Payneom iz fantovske zasedbe One Direction pa je skupaj dobro leto. On je na Twitterju že lani spremenil status v "najsrečnejšega človeka na svetu". S tem je oboževalcem dal posredno vedeti, da pričakujeta, Cheryl pa so paparaci nekajkrat ujeli v ohlapnih oblačilih, da se je takoj začelo ugibati o njeni nosečnosti.



"Kot dolgoletna podpornica fundacije The Prince's Trust in predstavnica L'Oréala Pariz se srečna, da podpiram to njuno sodelovanje. Mladi se trenutno soočajo s težavami glede samopodobe in samozavesti, zato je pomembno, da nam je to prioriteta. Upam, da bomo pomagali mladim, da se bodo počutili bolj sprejete in cenjene, da lahko kar največ potegnejo iz svojega življenja," je Cheryl povedala o sodelovanju v kampanji.



Na precej modno navdahnjeni fotografiji so ji namenili osrednjo pozornost, oglejte pa si tudi predstavitveni video!