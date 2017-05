Chris Rock je mislil, da lahko vara, ker je služil denar

Chris Rock in (takrat še) njegova žena Malaak leta 2010. (Foto: AP)

52-letni komik in igralec Chris Rock je v intervjuju za revijo Rolling Stone iskreno spregovoril o svojem propadlem zakonu z ženo Malaak Compton-Rock, s katero sta bila poročena 18 let.

"Če se ločiš, moraš j***no začeti znova. Moraš se na novo nastaviti. Ne gre za popolni zlom, ampak nekaj v tvojem življenju se je pokvarilo," je dejal.

In za to je prevzel popolno odgovornost. V enem svojih nedavnih nastopov je priznal, da je bil "pra**c", ker je s svojo ženo tako ravnal. Dejal je tudi, da je mislil, da mu bo oproščeno, ker je služil denar. Zdaj se zaveda, da to ne gre tako. "To je navadno sr**je. V resnici je obratno. Moje napake so povečane, ne prezrte. Tvoj partner, če te zares ljubi, ima o tebi zelo visoko mnenje. In ti ga razočaraš," je dejal.

Chris in nekdanja žena Malaak imata dve hčerki, 12-letno Zahro Savannah in 14-letno Lolo Simone. Ločeno sta zaživela leta 2014, dokončno pa sta se ločila lani.

Čeprav odkrito priznava, da je ženo varal s tremi ženskami, Chris noče veliko govoriti o ločitvi. "To ni pošteno do nje. Jaz imam mikrofon, ona ga nima," je dejal.

Po razhodu je igralec našel ljubezen v igralki Megalyn Echikunwoke. "Zdaj se videvam z dekletom. Ima svoj denar, čudovito je," je še povedal reviji Rolling Stone.

Chris, morda pa ni vse v denarju, vsaj ne, ko gre za ljubezen?