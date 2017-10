Chyna toži kar celo družino Kardashian

Blac Chyni ob sodni bitki ob strani stoji odvetnica Lisa Bloom, ki je zastopala tudi Harveyja Weinsteina. (Foto: AP)

Zveza med edinim moškim predstavnikom klana Kardashian, Robom, in starleto Blac Chyno je bila burna, nasilna in kratka. A tudi po njunem razhodu se zadeve, kot kaže, ne umirjajo.

Najbolj so se razmere zaostrile, ko je po burnem razhodu Rob iz maščevanja na družbenih omrežjih objavil med drugim tudi Chynine razgaljene fotografije ter jo prikazoval v slabi luči, saj jo je obtoževal zlorabe alkohola in drog ter nezvestobe.

Zaradi tega je Chyna z ekipo odvetnikov obtožila Roba kršenja zakona o maščevalni pornografiji, prav tako pa so ga obtožili, da jo je večkrat udaril. Na podlagi tega je sodnik ugodil njeni zahtevi po prepovedi približevanja. Prav tako sta po incidentu bila dvomesečni bolj za skrbništvo nad hčerko Dream, za deljeno skrbništvo pa sta se pogodila sredi septembra. Ker se je Rob strinjal, da se Chyni ne bo približeval in je ne bo kontaktiral, je ta preklicala tožbo o nasilju v družini.

Tudi po razhodu je njun odnos buren. (Foto: Instagram)

A je spet zavrelo. Rob je pred mesecem vložil tožbo proti Chyni zaradi nasilja, saj naj bi ga med drugim lanskega decembra med divjim prepirom davila s kablom polnilca za telefon. Zdaj pa je Chyna vrnila udarec: ne toži le njega, temveč celo družino Kardashian, ker naj bi domnevno škodovali njeni znamki, Rob pa naj bi jo še verbalno ter fizično napadal.

Na tožbi kot obtoženke poleg Roba zapisane Kris Jenner, Kourtney, Kim in Khloe Kardashian ter tudi Kendall in Kylie Jenner.

29-letnica v tožbo trdi, da je zaradi omenjene Robove sporne objave na družbenih omrežjih "utrpela ogromno škodo", ta škandal pa je v kombinaciji v vplivom družine Kardashian razlog, da so odpovedali drugo sezono resničnostnega šova Rob & Chyna, čeprav so jo že začeli snemati.

"Rob je nasilnež, ki je odločen, da bo uničil Angelo White (tako je Chyni ime), mamo njegovega otroka, ki ga je zapustila leta 2016. Iz maščevanja jo družina Kardashian-Jenner na družbenih omrežjih zasmehuje, prav tako pa so ’ubili’ njen resničnosti šov," med drugim piše v tožbi.

Sodni spisi tako obtožujejo celo družino Kardashian, da naj bi uporabila slavo, premoženje in moč, da nad njo izvajajo maščevanje, ter da so sabotirali njeno resničnostno oddajo Rob & Chyna.

"Rob Kardashian in njegova močna, maščevalna družina so storili že dovolj škode njeni karieri in profesionalnem slovesu, ki ga je sama zgradila iz nič – brez pomoči slavnega priimka. S tožbo naj prevzamejo odgovornost," še piše v tožbi.

Ni jasno, koliko denarja zahteva, je pa njena odvetnica Lisa Bloom (ki je bila, dokler afera ni postala prevelika, odvetnica tudi zloglasnega Harveyja Weinsteina) dejala, da je njena stranka zaradi slavne družine izgubila "več milijonov" dolarjev. Chyna namreč ne zahteva samo odškodnine zaradi izgube oddaje, ampak tudi izgubo vseh sponzorskih pogodb, ki bi jih dobila zaradi oddaje.