Cindy o abrahamu: Bilo je zastrašujoče

Cindy Crawford je priznala, da je bil abraham zanjo "zastrašujoča življenjska prelomnica". (Foto: AP)

"Zame je bilo precej hudo. Ideja, da sem stara 50 let mi je bila zastrašujoča. Dolgo časa sem bila 20-letna manekenka z naslovnice revije Vogue, nato 25 ali 30-letnica, a kar naenkrat je zdaj to postala moja hčerka," je 51-letna nekdanja supermanekenka Cindy Crawford povedala za revijo DuJour, ki jo je dala na naslovnico.

15-letna Kaia Gerber je že dobro na poti manekenske kariere, saj je že podpisala prve pogodbe, podobno kot Cindyjin sin, 17-letni Presley.

"Ne bi rada petdesetih let preživela tako, da bi se rada vrnila v trideseta. Čeprav bi si morda želela, da bi bila moja koža in boki taki kot pred časom. A sem trdo delala, da sem tam, kjer sem danes. Na družbenih omrežjih lahko vidimo, da lepota ni redkost. Lepota je posvod, kamor pogledamo in to je za ženske precej ohrabrujoče," je še dodala lepotica.

Cindy je nedavno z možem Randejem Gerberjem praznovala 19-letnico poroke.