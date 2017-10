Clooney presenečen nad rezultatom v plenicah: Nikoli več ne bo, kot je bilo

Amal in George Clooney na premieri Clooneyjevega filma Suburbicon. (Foto: AP)

George Clooney od letos ni več le iskani in čislani igralec, producent in režiser, ampak tudi vir nasvetov o starševstvu. Dvojčka Alexander in Ella, ki sta se jima z Amal rodila junija, sta namreč postala stalnica novinarskih pogovorov, George pa vsakodnevne izkušnje z njima rad šaljivo prikroji. Četudi zvezdnika gostitelji oddaj v studio povabijo zaradi njegovega dela, se vprašanja hitro dotaknejo družinskih tem ali pa igralec o novih mejnikih, ki jih doživlja ob svojih dojenčkih, spregovori kar sam.

Tokrat se je v oddaji Entertainment Tonight razgovoril o zadnjem podvigu, s katerim se je spopadel pri svojih štirimesečnih otrocih, na katera se, kot pravi, z ženo še vedno navajata. "Še vedno se privajava, da sta v najinih življenjih navzoči človeški bitji. Dve majhni bitjeci, za kateri sva odgovorna, a je precej smešno in divje."

No, pred kratkim pa je Clooney, kot pravi, doživel eno prav posebno dogodivščino. "To je pomemben del mojega potovanja skozi življenje, in to je resnično največji korak na moji dosedanji očetovski poti," se je pošalil 56-letni oče in nadaljeval: "Pred tremi dnevi sva začela uvajati tako imenovano gosto hrano." In ta podvig je za seboj povlekel rezultat, ki ga zdaj v previjanju že vešči očka ni pričakoval … "Ne vem, kako gre lahko noter kot korenček in pride ven kot kaj takega. Šokiran sem bil nad to spremembo! In mislim, da nikoli več ne bo, kot je bilo. Mislim, da bo odslej vedno tako, in to je zastrašujoče."

Toda iznajdljivi Clooney je takoj našel preprosto rešitev za nastali "problem". "Ne jim dati goste hrane," je pomodroval v šali in svetoval staršem, ki se tega podviga še niso lotili. "Dokler si ne bodo znali sami zamenjati plenice, lahko dobijo samo mleko, to je moj nasvet."

"Dokler si ne bodo znali sami zamenjati plenice, lahko dobijo samo mleko, to je moj nasvet," se je pošalil George. (Foto: AP)

No, za en večer pa sta si očka Clooney in njegova žena Amal oddahnila od presenečenj v plenicah, saj sta svoji štručki morala zaupati varuški. Na premieri Clooneyjevega filma Suburbicon sta, kot vedno, sproščeno blestela na rdeči preprogi, ona v modro-beli obleki brez naramnic, on pa v rahlo odpeti črni opravi.

Clooney pa se na premieri ni mogel izogniti še eni v Ameriki v tem obdobju zelo pomembni temi: Kako neki se bo opravil za zabavo na noč čarovnic Casamigos Halloween Party na Beverly Hillsu, na kateri se vsako zabavajo zvezdniki? "Prinesi hlače na zvonec in pete," je navdušeno dejal v slogu letošnje teme, ki bo poveličevala 70. leta, in dodal: "Vedno moram nositi pete, ker je moja žena tako visoka." Pa bo, navdušen, kot je, v kostum za noč čarovnic oblekel tudi svoja najmlajša družinska člana? Odločitev za to bo, kot pravi, padla na "družinskem razsodišču", kjer bo imela zadnjo besedo mama. "To počneš pravzaprav zaradi sebe. Je tako? Saj je otrokom na tej točki res vseeno, kako bodo oblečeni," je razložil, zakaj otrok sam prvo leto še ne namerava navajati na tradicijo. A je na koncu pristavil: "Veste kaj, počakal bom, da pridem domov in da žena reče: 'Maskirali jih bomo.'"