Corden se je posul s pepelom, Allen zatrdil, da gre za žalosten in tragičen primer

James Corden se je opravičil zaradi "neokusnih" šal na račun proslulega producenta. (Foto: AP)

James Corden se je očitno naučil, da se ni dobro norčevati iz tematik kot sta posilstvo in spolno nadlegovanje, ko se je pošalil na račun padlega producenta Harveyja Weinsteina. Na dogodku AmfAR Gala je tako dejal da "je čudovit večer v Los Angelesu, tako čudovit, da je Harvey Weinstein že naročil masažo v svojo sobo," ter da je "bilo čudno gledati Harveyja Weinsteina v vroči vodi, le vprašanjte vse ženska, ki so ga opazovale med kopanjem" in potem še, da je "Harvey Weinstein hotel priti, a se bo moral na žalost zadovoljiti z najbližjo lončnico, ki mu bo pri roki".

Priljubljeni voditelj in komik se je že opravičil za izrečeno, saj so njegove, dokaj nedolžne šale, naletele na velik odziv in nekaj zvezdniškega zgražanja. "Naj razjasnim, spolni napad ni stvar posmeha. Nisem želel omiliti Harveyjevega neopravičljivega vedenja, temveč ga osmešiti, njega, ki je zlorabljal in ne njegovih žrtev. Resnično mi je žal za vse, ki sem jih užalil, kar ni bil nikoli moj namen," se je s pepelom posul Corden.

Rose McGowan je prva spregovorila o Weinsteinovih zlorabah in je prepričana, da so jo zaradi razkritja posilstva dali na "črno listo". (Foto: Reuters)

Prek Twitterja sta se oglasili Weinsteinovi žrtvi, igralki in režiserki Asia Argento in Rose McGowan, ki sta tvitnili, da "naj bo tega prašiča sram in vse, ki so se hihitali z njim" ter da je "je*eni pujsek".

McGowanova, ki je poleg kolegice Ashley Judd prva spregovorila o Weinsteinovih zlorabah, je sicer prepričana, da je so jo dali na "črno listo", kjer je bila posiljena, hkrati pa se je zaklela, da bo lovila posameznike, ki v filmski industriji "pomagajo in podpirajo" spolni kriminal.

Allen upa, da ne bo vse skupaj vodilo v lov na čarovnice

Režiser Woody Allen, ki so ga v preteklosti že obtoževali spolnega nadlegovanja posvojenke Dylan Farrow, ko je imela zgolj sedem let, je o primeru Weinstein spregovoril za britanski BBC. Komik, režiser in igralec je z Weinsteinom sodeloval pri vrsti filmov, tudi Mogočna Afrodita, a zatrjuje, da nikoli ni slišal, da bi Weinstein svojo moč in vpliv uporabljal da bi spolno nadlegoval in napadal ženske.

Woody Allen je izjavil, da gre za zelo žalostno in tragično zgodbo. (Foto: AP)

"Nihče ni nikoli prišel do mene in mi povedal grozljive zgodbe s kakršno koli resnostjo. Tudi zato ne, ker me ne zanimajo. Zanima te samo, da narediš svoj film. Vedno pa slišiš milijon domišljijskih govoric. Nekatere so resnične, nekatere pa samo zgodbe o tem ali onem igralcu ali igralki. Cela zgodba s Harveyjem Weinsteinom je zelo žalostna za vse vpletene. Tragična za vse uboge ženske, ki so vpletene, žalostna zanj, saj je njegovo življenje tako zmedeno ... Pri tem ni zmagovalcev, je samo zelo, zelo žalostno in tragično za vse ženske, ki so morale skozi to. Ne bi želel, dgre vse skupaj v smeri vzdušja, da to postane lov na čarovnice, kjer bo vsak, ki pomežikne ženski, potreboval odvetnika, da se bo lahko branil. Tudi to ni prav. Upajmo, da se tovrstna stvar lahko spremeni tudi v kaj dobrega za ljudi kot pa da je to zgolj žalostna in tragična situacija," je izjavil oskarjevski režiser.