So bila pomirjevala kriva za Cornellovo smrt?

Chris Cornell je v večnost odšel pri 52 letih. Kaj je botrovalo njegovemu odhodu? (Foto: Boštjan Tušek)

O smrti frontmana zasedbe Soundgarden Chrisa Cornella obstaja že veliko teorij, do te, da je bil na večer smrti zelo dobre volje že med koncertom v Detroitu, saj je bil sicer ponavadi precej bolj zadržan, koncert pa so zaključili s pesmijo Slaves & Bulldozers, ki jo je zabelil z refrenom pesmi Led Zeppelin In My Time of Dying (V času mojega umiranja). Na odru pa je tudi rekel, da "mu je žal za naslednje mesto". Kot da bi hotel posvariti oz. da je vedel točno, kaj se bo zgodilo ali da je pač vse skupaj že vnaprej načrtoval.

Seveda to lahko razumemo tudi tako, da je Cornell pač mislil, da bodo težko izvedli tako dober koncert kot je bil v Detroitu, čeprav zdaj najbrž vsak pomisli na že omenjeno. Njegov glas na zadnjem koncertu je bil sicer super, zadel je vse visoke tone, Soundgarden pa so dokazali, da so še vedno rockerska supersila. Za pevca sicer menijo, da je moral biti v globoki krizi ali čutiti veliko bolečino, da je lahko storil kaj takega in zapustil ženo in dva otroka, seveda pa obstaja možnost, kot je v izjavi omenila njegova žena Vicky, da je bil pod vplivom določenih substanc in ni razmišljal s trezno glavo.

Vicky je po koncertu z njim govorila po telefonu. "Ko sva govorila po nastopu, je bil drugačen, nekako je jecljal in mi zaupal, da je vzel par pomirjevalnih tablet. Varnostnikom sem zato dejala, naj ga preverjajo. Kar se je zgodilo, je neopravičljivo in upam, da bodo nadaljnja zdravniška poročila priskrbela dodatne podrobnosti. Vem, da je ljubil svoja otroka in da ju ne bi namenoma prizadel s tem, da bi si vzel svoje življenje," je zapisala v izjavi, hkrati pa ga opisala kot predanega očeta in moža: "Chrisova smrt je izguba, ki je ni mogoče opisati, saj je v mojem srca nastala praznina, ki je nikoli ne bo moč zapolniti. Kot so komentirali vsi, ki so ga poznali, je bil Chris predan oče in mož. Bil je moj najboljši prijatelj. Njegov svet se je vrtel okoli družine in seveda okoli njegove glasbe. Za materniski dan je priletel domov, da ga je preživel z družino, nato pa odletel nazaj na dan koncerta. Pred koncertom sva se pogovarjala o načrtih za počitnice in ostalih rečeh, ki sva jih želela početi".

Pokojni Chris Cornell z družino na aprilski premieri filma The Promise. (Foto: AP)

Tragedija se je zgodila v sobi 1136 hotela MGM Grand Detroit, dve tableti Ativana (pomirjevala) pa mu je okoli pol polniči dal varnostnik Martin Kirsten, ki je nekoč hodil s Heidi Klum. Ta je potem vdrl skozi vrata, da bi Cornellu pomagal, potem ko mu je tako naročila njegova žena. A je bilo žalo prepozno, saj ga je našel s pasom okoli vratu ...

Rezultati obdukcije še niso znani, zagotovo pa bodo laboratorijski preiskave pokazale, kakšne substance je imel v sebi pokojni rocker.