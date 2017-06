Cosbyju začeli soditi zaradi spolnega nadlegovanja

Bill Cosby ob prihodu na sodišče v okrožju Montgomery, v Norristownu. (Foto: AP)

Bill Cosby je prišel na sodišče nasmejan in brez besed, hodil je s pomočjo palice, ker je menda star in nemočen, poleg tega pa menda tudi praktično slep. Tako trdijo njegovi odvetniki, ki zavračajo obtožnico o spolnem napadu leta 2004 v Cosbyjevi graščini na danes 44-letno Andreo Constand in trdijo, da je šlo za konsenzualni odnos.

Constandova je napad prijavila šele leta 2005 in tožilstvo takrat ni ukrepalo zaradi pomanjkanja dokazov. Ona je trdila eno, Cosby pa drugo. Vendar pa je Constandova od slavnega komika v civilni tožbi vseeno izsilila plačilo odškodnine čeprav brez priznanja krivde. Postopek je bil zapečaten do leta 2015, ko so prišle na dan nekatere podrobnosti.

Med njimi ta, da je Cosby priznal, da je ženskam večkrat dajal opojna sredstva oziroma mamila, da se lepše počutijo z njim. Nato se je vsul plaz več deset žensk, ki so igralca obtožile podobnega početja in nova tožilska ekipa Norristowna se je odločila ukrepati. Večina drugih primerov je zastarala in primer Constandove je edini, ki se je končal z obtožnico.

Sodnik Steven O'Neill je več kot uro časa porabil za navodila porotnikom, ki bodo dva tedna, kolikor bi naj sojenje trajalo, zaprti v hotel. Naročil jim je, naj ne spremljajo medijev in svojih telefonov. Poroto sestavlja sedem moških in pet žensk, med njimi dve temnopolti osebi. Našli so jih v okolici Pittsburgha, ker menda v okolici Philadelphie ni mogoče najti ljudi, ki ne bi imeli mnenja o primeru.

Bill Cosby s soigralko Keshia Knight iz serije Pri Cosbyjevih, ki je igrala malo Rudy. (Foto: AP)

Podobno sicer velja za vso Ameriko in sodnik O'Neill se proti ponovitvi slavnega procesa proti O.J. Simpsonu v 90. letih prejšnjega stoletja skuša boriti s prepovedjo kamer v sodni dvorani. Vendar pa bo medijski cirkus zanesljivo trajal do konca sojenja.

Cosbeyjeve soproge na prvi dan sojenja, ko tožilstvo in obramba opravita uvodna nagovora, ni bilo, prišla pa je igralka Keshia Knight Pulliam, ki je v priljubljeni televizijski seriji Cosby Show igrala Rudy, hči doktorja Cliffa Huxtabla, ki ga je igral Cosby. S to serijo je osvojil Ameriko, zaslovel in obogatel. Njegovo premoženje naj bi se v pol stoletja igralske kariere povečalo na skoraj pol milijarde dolarjev. Nekoč je bil najbolje plačani ameriški igralec.

"Televizijska" odvetnica slavnih, ki se zalepi za vsak odmeven primer, Gloria Allred zastopa številne ženske, ki obtožujejo Cosbyja. Dejala je, da upa, da bo na koncu zadoščeno pravici. Allredova zastopa žensko, ki je nekoč delala v agenciji William Morris, ki je zastopala interese Cosbyja. Tudi to naj bi napadel in je edina, ki bo lahko pričala na procesu poleg Constandove.