Courtney Love je prepričana, da je Marlon Brando njen dedek

Rockerica Courtney Love je prepričana, da bi lahko njen dedek bil ... (Foto: Reuters)

Marlon Brando in babica 52-letne rockerice Courtney Love, Paula Fox, sta leta 1943 obiskovala igralski tečaj Stelle Adler, ko je bila spočeta njena mama Linda Carroll. Foxova je imela takrat 19 let, Lindo pa je nato dala v posvojitev. Courtney pa je še vedno prepričana, da je v sorodu z velikim igralcem.



"V grob je odnesla skrivnost, da nam z brati in sestrami ni povedala, kdo je dedek. Še vedno sem za Branda, kar je zelo verjetno. Nekoč sem vprašala Warrena Beattyja, naj vpraša Marlona, da bi izvedela. To bom prihranila za svoje spomine," je objavila na Facabooku.





... kultni igralec Marlon Brando, ki se je v času spočetja njene mame družil z njeno babico. (Foto: Arhiv filma)

Foxovo so leta 2013 povprašali o Courtneyjinih trditvah. "Grozna je, obupna! Srečali sva se za uro in je bilo peklensko za obe," je bila zgrožena.



"Njena mržnja do mene je šokantna in neopravičljiva, je hladna pra**ca," ji Courtney ni ostala dolžna. Obregnila se je tudi ob dobro prodajane spomine svoje babice z naslovom Borrowed Finery, ki jih je skritizirala, da "ni razkrila s kom je seksala in imela otroke" in da "je samo hodila okoli vroče kaše o tem, kdo je oče njene mame".