'Črna panterica' blestela na slavnostni premieri

Lupita Nyong'o je blestela na slavnostni premieri filma Črni panter (Black Panther). Zvezdnica, ki v filmu igra Nakio, je tokrat posegla po obleki iz kolekcije Atelier Versace, svoj videz pa je dopolnila s čevlji italijanskega modnega oblikovalca Giuseppeja Zanottija.

Vsebina filma Črni panter, ki 15. februarja prihaja tudi v naše kinematografe

Marvelov film Črni panter spremlja T'Challa, ki se po smrti očeta, kralja Wakade vrača domov v izolirano in tehnično napredno afriško skupnost, da bi zasedel prestol in postal nov kralj. V tistem trenutku se pojavi star sovražnik in takrat je kraljevi karakter T'Challa in Črnega panterja postavljen na preizkušnjo, saj se znajde v grozovitem spopadu in ogrožen je tako obstoj Wakande, kot celega sveta. Soočen z izdajo in nevarnostmi, mora mladi kralj zbrati svoje zaveznike in osvoboditi moč Črnega panterja, da bi premagal svoje sovražnike in omogočil varnosti svojemu narodu in njihovemu načinu življenja.