Britanska manekenka Iskra Lawrence zagovarja samozavestno sprejemanje svojega telesa. (Foto: Profimedia)

Velika zagovornica pozitivne samopodobe in sprejemanja telesa, manekenka Iskra Lawrence, je postala obraz nove kampanje znamke poročnih oblek Justin Alexander, ki ženskam sporoča, naj bodo samozavestne, ne glede na velikost, obliko in stil. "Vse je pristno, njenega telesa nismo digitalno obdelali," pravijo pri znamki.

A post shared by Justin Alexander (@justinalexander) on Feb 5, 2018 at 11:02am PST

Prepogosto se namreč zgodi, da velik del priprav na veliki dan predstavlja obsedeno štetje kalorij in stradanje, in obdobje, ki bi moralo biti pravljično, postane mora. Proti temu se bori Iskra, saj želi, da bi se neveste počutile odlično v svoji koži in se ne bi ukvarjale s tiščanjem v družbeni kalup. Skupaj z znamko sporoča: neveste so čudovite v vseh oblikah in velikostih.

A post shared by Justin Alexander (@justinalexander) on Feb 2, 2018 at 7:05am PST

"Eden izmed naših osnovnih temeljev je oblikovanje oblek, ki so videti čudovito na resničnih ženskah," je dejal Justin Alexander Warshaw, predsednik in kreativni direktor znamke. "Želimo, da so naše neveste samozavestne, da jim je udobno in da v obleki zasijejo," je dodal.

A post shared by Justin Alexander (@justinalexander) on Feb 1, 2018 at 7:06am PST

Njihove poročne obleke so na voljo v konfekcijskih številkah od 34 do 60.