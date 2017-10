Žrtev Weinsteinovega nadlegovanja, igralka Rose McGowan, je prek Twitterja okarala kolegice. (Foto: AP)

O zlorabah enega najbolj "zloglasnih" hollywoodskih producentov 65-letnega Harveyja Weinsteina, ki je priznal, da se "ni vedel najbolj primerno" in da bo odšel na zdravljenje, sta o njegovih spolnih zlorabah spregovorili igralki Ashley Judd in Rose McGowan. Prva je dejala, da si ni upala narediti nič, saj bi lahko po kratkem postopku ostala brez kariere, druga pa, da jo je plačal sto tisočakov, da bi bila tiho in se tako izognil morebitnim tožbam.

Obem igralkam je podporo izreklo le prgišče igralskih kolegic, med drugim Brie Larson, Amber Tamblyn, America Ferrera, Ellen Barkin, Jessica Chastain in Lena Dunham, medtem ko večina hollywoodskih prvokatergornic modro ali pač preračunljivo molči. Pomenljivo je tudi dejstvo, da so kar trije (od devetih) članov odbora Weinsteinovega producentskega podjetja že odstopili, sicer pa igralke kot so Meryl Streep, Nicole Kidman in Gwyneth Paltrow, ki so vse dobile oskarja, ko so igrale v katerem od filmov, ki jih je on produciral, niso z javnostjo delile svojega mnenja o zadevi.

Weinstein je sicer produciral megahite kot so Tolpe New Yorka, Šund, Zaljubljeni Shakespeare in Angleški Pacient, igralke kot so Kate Hudson, Julianne Moore, Cate Blanchett, Renee Zellweger, Angelina Jolie, Salma Hayek, Penelope Cruz, Toni Collette, Minnie Driver in Uma Thurman, ki so prav tako igrale v njegovih filmih, pa so se očitno zavile v molk.

McGowanova je zato tvitnila "dame Hollywooda, kje ste?" in "dame Hollywooda, vaš molk je oglušujoč", kar je precej pomenljivo. Weinstein je sicer dejal, da prevzema odgovornost za napake in da se že deset let trudi spremeniti. Ali se bo "star dinozaver naučil novih pravil," kot je poudarila njegova odvetnica, pa bo pokazal čas.