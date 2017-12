Dan najlepših sanj: Spoznala sta se prek časopisnega oglasa, po desetletju sta še vedno zaljubljena kot prvi dan

Čemu Zdravko in Denis v studiu pražita slanino? (Foto: Miro Majcen)

V Dan najlepših sanj nikoli ne manjka solz, smeha in presenečenj in tudi v 11. oddaji jih ne bo. Peter Poles bo presenetil 33-letnega Zdravka iz Izlak, ki je po vsej verjetnosti največji slovenski oboževalec in strasten zbiratelj glasbene zapuščine Elvisa Presleyja. Od 11. leta dalje ustvarja bogato zbirko v svoji sobi, v kateri je zdaj že več kot 1000 originalnih Elvisovih zgoščenk, čez 800 gramofonskih plošč, več kot 100 knjig in še bi lahko naštevali.

Zdravko ve, da nikoli ne bo mogel slišati Elvisa v živo, zato so njegove največje sanje, še iz otroštva, da bi obiskal Elvisov dom in muzej Graceland v Združenih državah Amerike in se poklonil kralju rock’n’rolla na njegovem grobu.

Marjan in Angela sta se spoznala prek oglasa v časopisu in po 10 letih še vedno gojita neizmerno ljubezen. (Foto: Miro Majcen)

65-letni Marjan in 61-letna Angela s Ptujske Gore sta se po izgubi partnerjev našla prek časopisnega oglasa in od takrat sta po 10 letih še vedno srečno zaljubljena. Marjan je Angeli izkazal svojo ljubezen s podoknico in pesmimi, ki jih je sam napisal zanjo, Angela, pa želi svojo ljubezen Marjanu izkazati z izplonitvijo njegove velike želje.

Marica je prava muzikantka, sploh ko poprime za glavnik. (Foto: Miro Majcen)

Marica Jovanovič zase pravi, da čeprav ni diplomirala na nobeni fakulteti, je diplomirala iz življenja. Je gospa premnogih modrosti, ki jih zelo rada deli z družino, še posebno s snaho Katjo, ki je v svet želja na Pop TV tudi pisala. Marica ima ljubečo družino, hišo z ograjo ter psa – vse, o čemer je sanjala kot majhna deklica pred več kot 60 leti. Pred nekaj leti je Marica zbolela za rakom, najbolj pa se je bala posledic zdravljenja – izgube las, saj potem več ne bi mogla uporabljati glavnika, ki ga zmeraj nosi s seboj, nanj pa zelo pogosto tudi zaigra. Ker je gospa skromnih želja, smo ji v naši oddaji uresničili tisto, ki ji pomeni največ – ta je, da bi z glavnikom nastopila pred občinstvom ob spremljavi njene najljubše pesmi v izvedbi Ansambla Tonija Verderberja.