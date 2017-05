'Danes Prijatelji ne bi mogli obstajati'

Jennifer Aniston za težave s spanjem krivi tudi telefon, sicer pa pravi, da je njen dan neizmerno boljši, če ga ne začne tako, da v roke najprej prime to napravo. (Foto: AP)

Igralka Jennifer Aniston, zvezdnica ene najbolj priljubljenih serij vseh časov – Prijatelji – se je v novem podcastu Arianne Huffington razgovorila o tem, kako bi razvoj tehnologije vplival na slavne Prijatelje.

"Glede tega smo se že šalili – če bi Prijatelje snemali zdaj, bi imeli kavarno, polno ljudi, ki samo zrejo v svoje telefone. Ne bi bilo nobene dejanske epizode, ker ne bi bilo nobenega pogovora," je dejala.

V svojem novem podcastu bo Huffingtonova dvakrat tedensko gostila zvezdnike in vplivneže, ki bodo odkrito govorili o prioritetah svojega življenja. Anistonova je bila njena prva gostja.

48-letna igralka je priznala, da včasih tudi sama dovoli, da jo tehnologija prevzame, in celo vpliva na njen spanec. Dejala je, da z možem Justinom Therouxom pogosto uporabljata aplikacijo za meditacijo, da lahko zaspita. "Spomnim se na čas pred temi napravami in skušam ugotoviti, kaj je bilo prej, moje slabe spalne navade ali naprave? Iskreno mislim, da sem včasih čudovito spala in mislim, da do zdaj vzroka za težave s spanjem nisem pripisala temu, da so telefoni tako močno vstopili v naše življenje – da so nam povzročili celo težave s spanjem," je dejala.

Vseeno pa ob jutrih Jennifer na prvo mesto postavi moža: "Z njim in psom se najprej pocrkljamo," je dejala.

Jen tudi ni dejavna na družbenih omrežjih, in pravi, da je njen dan neizmerno boljši, če ga ne začne tako, da najprej v roke vzame telefon, temveč raje za par minut meditira.