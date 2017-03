Darilo za rojstni dan: bitka za skrbništvo?

Robert Kardashian, ki se za razliko od svojih sester v javnosti pojavlja veliko manj, je v petek praznoval 30. rojstni dan. Kot se ta takšno številko spodobi, so mu priredili zabavo, a je bila ta precej mirna.

Rob Kardashian se že dlje časa bori z depresijo, a zdaj je nekaj veselja v njegovo življenje prinesla njegova hčerkica Dream. (Foto: FameFly)

Zabavo mu je priredila mama Kris Jenner, ki je za to priložnost najela del kina v Westlake Villageu v Kaliforniji. Imeli so zasebno predvajanje filma Lepotica in zver in ker Rob slavi na dan svetega Patrika, je 61-letna "mamadžerka" kino okrasila z zelenimi okraski in poskrbela za tematske pripomočke in kostume, ki so jih nosili gostje.

Zabave se je udeležila tudi njegova nekdanja zaročenka Blac Chyna, ki je prinesla ogromna balona v obliki številke 30, torto in darilo, na zabavi pa je bila kratek čas tudi njuna štirimesečna hčerka Dream, a jo je nato prevzela varuška.

Pred zabavo so mu sestre in mama voščile tudi na Instagramu.

"Vse najbojše, moja duša dvojčica," je zapisala Kylie.

Khloe je napisala: "Videti te kot očka je pravi blagoslov, saj vidi, da ti daje tisti nasmeh, ki sem ga pogrešala." Rob se namreč bori z depresijo. "Dragocena Dream je tvoja dvojčica in to je tako lepo videti … To je tvoje leto! Verjamemo vate! Vse najboljše, Rob. Rada te imam."

"Rada te imam bolj kot lahko opišejo besede. Imaš najbolj prijazno dušo in srce, in neopisljivo sem srečna, da si moj sin. Ponosna sem na moža, kakršen si postal, osrečuje me, ko te gledam rasti kot brata, sina in očeta," je zapisala Kris.

Rob in Chyna sta pred kratkim končala svoje bruno enoletno razmerje, med katerim sta bila nekaj časa tudi zaročena, zdaj pa se osredotočata na starševstvo. "Ko gre za Dream, se razumeta in sta prijazna drug z drugim. Nimata določenih dni ali ur, ko Rob skrbi za Dream. Nista še vsega dorekla, ampak delata na tem," je povedal bližnji vir.

Kourtney se mu je poklonila s fotografijo iz preteklosti:



Rob je na svoj rojstni dan delil prikupno fotografijo svoje hčerke, oblečene v barve praznika, in zraven pripisal, da je ona "najboljše darilo izmed vseh".

Rob naj bi Dream videl enkrat ali dvakrat tedensko, želi pa si deljenega skrbništva. Chyna pa si želi, da bi bila Dream večino časa pri njej.

A kaže, da med njima kljub pogajanjem o skrbništvu še ni vse končano. Chyna je v nedavnem intervjuju povedala, da hodita na terapije in se trudita obnoviti svojo zvezo. "Mislim, da vsaka oseba, ki je v dolgotrajni zvezi, ali ki je zavezana drugi osebi, gre čez vzpone in padce. Vse ni vedno rožnato. Če je, potem ni pristno. Jaz sem v tem na dolgi rok, zato je moj nasvet vsem, ki so v podobnem položaju, terapija in to, da spoznajte družine drug drugega, bodite v stiku z njimi."

"Vse ne bo popolno, ampak vem, da ljubiva drug drugega in se boriva drug za drugega, in ljudje, ki nama stojijo ob strani, navijajo za naju. Zaradi tega je vse lažje," je dejala. Njuna največja motivacija za rešitev zveze je njuna hčerka. "Imava bitje, ki se zgleduje po nas, zato morava zagotoviti, da je zanjo dobro poskrbljeno. On je čudovit oče."