David Beckham je lani zaslužil vrtoglavih 84.000 evrov na dan

Začetki Davida Beckhama so bili skromni, saj ni izhajal iz posebno premožne družine, a si je zgradil takšno premoženje, o katerem nas večina lahko le sanja. Nekdanji britanski nogometaš zdaj, čeprav se je leta 2013 upokojil, zasluži vrtoglavih 84.000 evrov na dan.

A photo posted by David Beckham (@davidbeckham) on May 27, 2016 at 8:14am PDT

Po le sedmih mesecih na trgu je podjetje, ki skrbi za prodajo njegove linije oblačil, dišav in modnih dodatkov, zaslužilo 10 milijonov evrov.

Časnik The Sun poroča, da sicer plačila zvezdniku niso razkrita v računih njegovih podjetij, a delitev dobička pokaže, da to znaša 47.000 evrov na dan. Če k temu prištejemo še dobiček podjetja Footwork Productions, to znaša še dodatnih 37.000 evrov na dan. To londonsko podjetje so ustanovili na začetku Davidove nogometne kariere, leta 1996, podjetje pa služi s pravicami do njegovega imena in podobe.

Takšen ogromen znesek sicer ni presenečenje, glede na to, da so strokovnjaki pred kratkim "znamko Beckham" (ki vključuje Davida, ženo Victorio in njune otroke) ocenili na neverjetne pol milijarde funtov (736.000.000 evrov).

A photo posted by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Dec 18, 2016 at 8:49am PST

David po upokojitvi več časa posveča svoji družini in prijateljem, dejaven pa je tudi kot Unicefov ambasador.

Strokovnjaki so ugotovili, da je vrednost njegove znamke po upokojitvi le še rasla.

"Znamka Beckham" se je razširila iz oglaševanja izdelkov z njegovim imenom in Victorijinega modnega imperija tudi na njune otroke.

17-letni Brooklyn se ukvarja s fotografijo, marca pa bo izšla knjiga njegovih fotografij.

The full cover of my book 'what I see' hope you like it. Link to pre order and signed copies in bio ^^ A photo posted by bb (@brooklynbeckham) on Nov 29, 2016 at 9:14am PST

14-letni Romeo nastopa kot model, sodeloval je tudi s prestižno modno znamko Burberry.

A photo posted by SoWoon Lee (@issouny) on Nov 20, 2016 at 6:59am PST

11-letni Cruz je pred kratkim izdal svojo prvo pesem in podpisal pogodbo z menedžerjem Justina Biberja.

Petletna Harper je za takšne zadeve še premlada, a nedvomno tudi njo čaka podobna pot uspeha.