Zvezdnica odločno: Konec je z dieto!

Demi je ponosna na svoja stegna. (Foto: Profimedia)

Grammyjeva nominiranka Demi Lovato je pred kratkim proslavila konec dolgoletne bitke z dieto in štetjem kalorij. Svojo odločitev je obelodanila z atraktivno fotografijo na

'Tehtam več, a sem končno srečna!'

svojem Instagram profilu, na kateri ima oblečeno zgolj črno jakno in bele škornje. Pod fotografijo je zapisala: ''To so moja, kot temu pravim, nič več shujšana stegna in ponosna sem nanje.''

Lepa pevka se je v mesecu januarju odločila javno spregovoriti o svoji dolgoletni prehranjevalni motnji in perfekcionizmu do lastnega telesa.

''Največji in hkrati najbolj pomemben izziv v mojem življenju je bil sprejeti lastno telo, takšno kot je in se odreči dolgoletnim motnjam hranjenja. Še vedno pride dan, ko se prekršim, ampak odločno vztrajam na poti do popolnega okrevanja,'' priznava zvezdnica in dodaja, da so njena najbolj šibka točka- njene noge.

Z objavljeno fotografijo je torej izpostavila svojo ranljivo plat in tvegala kritične komentarje zoper lastno podobo, a kot pravi, se je s tem tudi na nek način prisilila odreči pretirani samokritiki in končno svobodno zaživeti.