Demi Lovato: Za zlorabo drog kriv tudi oče

Demi je še ena od slavnih oseb, ki jo je slava pahnila tudi v zlorabo drog in alkohola.

25-letna pevka Demi Lovato je v soju žarometov že veliko let, kot najstniška zvezda je sijala že v priljubljenih Disneyjevih serijah in to jo je pahnilo tudi v vrtinec drog, alkohola in razvrata. Svojo temno preteklost je zdaj zvezdnica prenesla na filmski trak in ga dala brezplačno objavila na Youtube kanalu.

Že na začetku dokumentarnega filma pove, da so jo kot otroka v šoli zbadali, nato pa nadaljuje zgodbo, kako je začela zlorabljati alkohol in droge. Pri sedemnajstih je namreč prvič poskusila kokain, in kakor prizna sama, ji je bilo zelo všeč. Iskreno spregovori tudi o svojem očetu, ki je bil odvisen od drog in alkohola, boril pa se je tudi z bipolarno motnjo in shizofrenijo.

V filmu o pevki spregovorijo tudi njeni bližnji, sestra skrušeno pove, da so pevkine sošolke v šoli zbirale podpise, da Demi naredi samomor.

Pevka, ki je že pred časom priznala, da se bori z motnjo hranjenja, pa gre v filmu še dlje, razkrije namreč zelo nazorne fotografije anoreksije, kajti prepričana je bila, da mora biti bolj suha, da bo uspešna. "Hrana je še vedno nekaj, o čemer vedno razmišljam – kaj bom jedla, kdaj bom jedla, kako bom potem videti ..."

Film nas tako popelje skozi pevkine strahove in boje ter kako se je iz vsega tega izvlekla, a kakor pravi sama, boja še ni konec, s tem živi vsak dan, a predela se ne bo. V svoje delo vloži vse, kajti želi, da je njeno delo popolno oziroma takšno kot si želi sama – vse pa dela s trezno glavo in zdravim načinom življenja.