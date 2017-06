Demi nekdanjemu zabičala, da se ne sme družiti z njenimi hčerkami

Ashton Kutcher in Demi Moore. (Foto: Reuters)

"Z veliko žalostjo in težkim srcem sem se odločila, da končam svoj zakon z Ashtonom," je novembra 2011 zapisala v uradni izjavi za javnost takrat 48-letna Demi Moore, in tako končala šestletni zakon s takrat 33-letnim igralcem Ashtonom Kutcherjem.

Par se je začel sestajati leta 2003, se nato dve leti pozneje poročil, in skupaj sta vzgajala igralkine hčerke (takrat so bile stare okoli 13, devet in osem let), ki so se rodile v času zakona z igralcem Bruceom Willisom. Ashton je bil tako kot drugi oče danes 28-letni Rumer, 25-letni Scout in 23-letni Tallulah.

V pogovoru z radijskim voditeljem pa je zdaj povedal, da nima fizičnega stika z njimi, čeprav se trudi slišati z njimi vsaj preko telefona. Velikokrat se sliši z Rumer, občasno tudi s Tallulah. S Scout pa si le občasno izmenjata sporočila. "Zelo neprijeten položaj je to zame, tudi zanje mora biti podobno. Osebe, ki jim je bila kot drugi oče, kar naenkrat ni več v njihovem življenju. Kar nekaj časa sem poslušal – ne hodi sem in se trudil spoštovati želje vseh. A to boli. Zelo boli. Zelo jih imam rad, bile so velik del mojega življenja."

Ashton in Demi sta se 17. novembra leta 2011 dokončno razšla, kar se je zgodilo po tem, ko je igralec septembra skočil med rjuhe s Saro Leal, ki ji je dejal, da je že ločen, čeprav je bila resnica popolnoma drugačna.