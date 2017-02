Dežela La La slavila s petimi nagradami bafta

Emma Stone in Damien Chazelle (Foto: AP)

Dežela La La je sicer imela kar 11 nominacij za nagrade bafta. Film, ki je poklon zlatemu obdobju Hollywooda, že ima v žepu sedem zlatih globusov, ima pa tudi rekordnih 14 nominacij za oskarja.





Casey Affleck (Foto: AP)

Za najboljšega igralca so razglasili Caseyja Afflecka, za vlogo v filmu Manchester by the Sea režiserja in scenarista Kennetha Lonergana. Ta film je poleg tega prejel tudi bafto za izvirni scenarij.



Nagrado za stransko moško vlogo je dobil Dev Patel (Lev: Dolga pot domov), za stransko žensko vlogo pa Viola Davis (Fences).



Nagrade so prejeli tudi filmi Prihod (zvok), Greben rešenih (montaža), Magične živali (produkcija), Florence Foster Jenkins (makeup), Jackie (kostumografija) in Knjiga o džungli (posebni učinki).



Za najboljši britanski film je bil izbran Jaz, Daniel Blake režiserja Kena Loacha, najboljši britanski kratki film je Home, najboljši dokumentarni film 13th, najboljši animirani Kubo in dve struni, najboljši film, ki ni v angleškem jeziku, pa Son of Saul.