Sanje so se ji razblinile dan po poroki, čez nekaj tednov pa je bila že povsem obupana

Princesa Diana se je potem odločila, da bo svojo zgodbo obelodanila, zato je njeno izpoved posnel pisec Andrew Morton, a pod pogojem, da se ne izve, da je informacije dobil direktno od nje. Napisal je knjigo Diana: Her True Story (Diana: Njena resnična zgodba), ki je povzročila pravo senzacijo. Zdaj, 20 let po njeni smrti, pa so prišli na plano njeni posnetki, ki sta jih naredila za omenjeno knjigo.

Princ Charles in Diana sta se poročila 29. julija leta 1981, poroko pa je po vsem svetu spremljalo 750 milijonov ljudi.





Zlagana idila Charlesa in Diane. Ona je svojo pravo zgodbo opisala v knjigi Andrewa Mortona, ki je šokirala svet. (Foto: AP)

"Hlipala sem, sesula sem se, zaradi vsega. Zadeva s Camillo mi je odmevala v glavi ves čas najine zaroke. Ko sem šla proti oltarju, sem iskala Camillo, vedela sem, da je bila tam. Spominjam se, da sem bila tako zaljubljena v svojega moža, da nisem mogla odtrgati oči od njega. Mislila sem, da sem bila najsrečnejše dekle na svetu. Da bo dobro skrbel zame. A je bilo napačno sklepanje. Noč pred tem, sem imela slab primer bulimije, saj sem pojedla vse, kar mi je prišlo pod roke, kar je zabavalo mojo sestro Jane. Nihče ni vedel, kaj se dogaja, a sem bila bolna kot papiga tisto noč. Naslednje jutro sem bila mirna, smrtno mirna. Kot ovca, ki jo peljejo na zakol. Vedela sem, da ne morem storiti nič. Moj oče, ki je okreval po kapi, je bil tako vesel, da me bo popeljal pred oltar, sama pa nisem bila srečna. Ko sem šla proti oltarju, sem opazila Camillo in njenega sina Toma, ki je stal na strolu, živ spomin. Po poroki sva šla na balkon, kjer so vsi vriskali in bili navdušeni. Bilo je čudovito, na kosilu sem sedela ob Charlesu, a nisva govorila, bila sva tako pretresena in izčrpana. V meni je bilo veliko upanja, a je bilo že naslednji dan vse potolčeno. Charles je vzel seboj kup knjig Laurensa van der Posa, kar sedem, ki jih je začel brati, nato pa sva jih morala analizirati vsak da ob kosilu. Na ladji je bilo z nama 21 častnikov in 256 mož, zase nisva imela nič časa, sicer pa sem imela napade bulimije štirikrat na dan. Samo, da sem nekaj pojedla, že mi je bilo slabo. Ponoči se mi je ves čas sanjalo o Camilli, za povrhu pa jo je Charles vsakih pet minut klical in jo spraševal, kako naj se kosa s svojim zakonom. Vsa reč je bila histerija, delala sva se odrasla, a sem bila le Diana, vzgojiteljica v vrtcu. Vse skupaj je bilo smešno. V nekaj mesecih sem bila zaradi bulimije grozljivo suha. Bila sem v taki depresiji, da sem hotela samo prerezati zapestji, zunaj pa je deževalo in deževalo. Ko sem zanosila z Williamom, je bil blagoslov, a sem imela neznanske jutranje slabosti. Porod so mi določili, ko je Charles lahko zlezel do s svojega polo konja, sicer pa se je vse okoli mene odločalo brez mene," so samo nekateri odlomki iz knjige, v kateri je Diana povedala svojo resnično zgodbo.

Nova in dopolnjena izdaja, ob 25-letnici prvotne izdaje, bo izšla 6. septembra.