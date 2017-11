Dih jemajoča J.Lo najstarejše 'dekle' kampanje priznane znamke

48-letna Jennifer Lopez se je zapisala v zgodovino kot najstarejše "dekle", ki predstavlja priznano znamko oblačil iz jeansa Guess. V drzni črno-beli podobi na fotografiji, ki jo je posnela Tatiana Gerusova, razkazuje svoje vitke noge v kratkih hlačah in beli srajci. Videz je popestrila še z velikimi uhani, bujno pričesko in ličili.

A post shared by Jennifer Lopez |JLo �dc51 (@jenniferlopezbarbie) on Nov 27, 2017 at 11:58am PST

"Ko me je poklical Paul Marciano in vprašal, ali želim postati novo dekle znamke, sem bila vznemirjena in počaščena, da bom lahko del tako legendarne znamke, ki jo obožujem že od najstniških let," je povedala pevka in igralka.

Oglejte si nov video vroče J.Lo!

"Ko gledam njihove pretekle kampanje in vidim vse te čudovite manekenke, je zame neizmeren kompliment, da so za novo kampanjo izbrali mene," je dodala.

V preteklih kampanjah so namreč nastopile tudi lepotice, kot so Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Anna Nicole Smith, Gigi Hadid, Adriana Lima in Priyanka Chopra.

Modni oblikovalec in soustanovitelj znamke Guess Marciano je pojasnil, zakaj je Lopezova popolna za kampanjo, ki slavi življenjske izkušnje. "Jennifer Lopez je za znamko sanjska! Kot umetnica je dosegla ogromno, ikona je in tudi zelo čutna. Njen vpliv še raste in ta kampanja slavi dejstvo, da ženske s pridobivanjem izkušenj postajajo vse lepše in bolj nadarjene," je pojasnil.

"Njena lepota in prefinjenost kar žarita iz te kampanje in zelo sem vesel, da je Jennifer sprejela povabilo," je še dodal.