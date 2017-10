'Doba selfijev je končana'

Sliši se skoraj nemogoče, a kdo drug bi lahko dejal, da se obdobje nekega trenda na družbenih omrežjih končuje, kot glavna zvezda te smernice? Kraljica selfijev Kim Kardashian je šokirala z izjavo v promocijskem videu za šov Keeping Up With the Kardashians. S sestro Khloe je igrala igro Čemu bi se teže odpovedala?, pri kateri moraš nujno izbrati eno od dveh ponujenih stvari. In vprašanje se je glasilo: "Bi raje, da ne bi mogla nikoli več posneti selfija, ali bi se težje odpovedala objavi fotografije prek Snapchata?" Svetlolasa Kim je brez veliko razmišljanja presenetila z odgovorom: "Raje nikoli več ne bi objavila ali posnela selfija. Zdi se mi, da so selifiji trend izpred nekaj let."

V le nekaj letih se očitno spremeni ogromno, in če kdo ve, kako ostati v koraku s časom, je to zagotovo kraljica selfijev Kim Kardashian. Ali morda nekdanja kraljica selfijev? Leta 2015 je Kim še oboževala pritiskanje na sprožilec, medtem ko je sama sebi pozirala z vseh možnih zornih kotov. To je storila natanko 448-krat za objavo v knjigi o umetnosti fotografiranja sebkov Selfish, na kateri z 448 strani v svet zre njena podoba. Zvezdnica je svet doživljala skozi samoportrete že tudi prej, z njimi je izražala podporo sestri Khloe v zaporniški bitki, z njimi je izražala svojo politično pripadnost Hillary Clinton, z njimi je izražala svojo naklonjenost vsemu, kar ji je bilo všeč. Zdaj pa zvezdnica meni, da je prihodnosti bolj naklonjen Snapchat.

Ideja o tem, da so selfiji lanski sneg, je očitno že dolgo zorela v resničnostni zvezdnici, saj na svojem profilu na Instagramu že dolgo ni objavila sebka, ampak na fotografijah raje pozira kot model. Nam želi sporočiti, da je novi trend to, da moramo za objavo na Instagramu nekoga prositi, da nas posname v popolno zrežiranem okolju?